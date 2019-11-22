Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim anlayışımızda seçmene küsme, darılma, vatandaşı suçlama gibi bir...
AK Parti İzmir İl Başkanlığı önünde bekleyen vatandaşlar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda halka hitap etti.
22.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:34
AK Parti İzmir İl Başkanlığı önünde bekleyen vatandaşlar
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda halka hitap etti. (1)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim anlayışımızda seçmene küsme, darılma, vatandaşı suçlama gibi bir...