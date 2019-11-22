Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim anlayışımızda seçmene küsme, darılma, vatandaşı suçlama gibi bir...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim anlayışımızda seçmene küsme, darılma, vatandaşı suçlama gibi bir...

AK Parti İzmir İl Başkanlığı önünde bekleyen vatandaşlar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda halka hitap etti.

22.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:34

İl Başkanlığı önünde bekleyen vatandaşlar

Cumhurbaşkanı 'ın gelişi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda halka hitap etti. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim anlayışımızda seçmene küsme, darılma, vatandaşı suçlama gibi bir...
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