: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi yeni Mondroslara mecbur bırakmak isteyenlerin oyunlarını bozuyoruz"

30.01.2020 21:09 | Son Güncelleme: 30.01.2020 21:13

5. Anadolu Medya Ödülleri töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma içinde olması gereken bir dönemde içindeki kini ve nefreti kusanlar mı var, hemen bunların karanlık yüzlerini faş edip, kendilerini adeta sokağa çıkamaz hale getirmeliyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün yürüttüğümüz siyasetle, bizi yeni Mondroslara mecbur bırakmak isteyenlerin oyunlarını bozuyoruz."

Kaynak: AA

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