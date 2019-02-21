Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi IMF'ye Siz Borçlu Kıldınız. Sizin Borçlandığınız Biz Sildik" (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mayıs 2013'de IMF'ye olan borcu sıfırladık. Bizim şimdi IMF'ye borcumuz yok. Bay Kemal diyor ki 'bunlar şimdi IMF'nin kapısına giderler. Bay Kemal o CHP'nin işi CHP'nin. IMF'nin kapısına siz gittiniz. Bizi IMF'ye siz borçlu kıldınız, biz değil. Sizin borçlandığınız o borçları biz sildik" dedi.

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Denizli'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Bulvarı'nda gerçekleştirdiği mitingde vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında Çanakkale'de yaşanan deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Bugüne kadar olduğu gibi milletin güvenine, teveccühüne mazhar olmaya çalışacaklarını söyleyen Erdoğan, sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildiklerini bunun dışında ise hiçbir yerde eğilmediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Denizli 24 Haziran'da yüzde 50 oy oranı ile 'Cumhur İttifakı'na oyunu verdi ve ittifakı bir numara yaptı. Biz Denizli'nin potansiyelinin yüksek olduğunu çok daha yükseklerde görmek istiyoruz. Denizli'nin oy oranları ile AK Parti ve Cumhur İttifakı ile Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz. Denizli'ye birincilik zirve yakışır. Yetmedi. Şu anda Cumhur İttifakı'nın karşısında kimler var? Zillet ve illet ittifakı var. Peki bunun içinde kimler var? CHP, PKK terör örgütünün siyasi temsilcisi olan HDP, bunun yanında söylemek istemem ama adı İYİ Parti olan İP var bir de Saadet Partisi var. Şimdi Ankara'da zillet ittifakı adayının resimleri var ama resimlerinin altında CHP'nin ve HDP'nin logosu yok. Aynı şeyi diğer illerde de yapıyorlar. Niye biliyor musunuz? Aday bilinsin ama kimin adayı oldu anlaşılmasın diye bunu yapıyorlar. Çünkü benim milletim bölücü terör örgütünün desteklediği kişilere oy verir mi? 'Hayır'. Denizli verir mi? 'Hayır'. İşte 'zillet ittifakı'na, Millet İttifakı'na inşallah 31 Mart'ta bir Osmanlı tokadı yakışır değil mi?" dedi.

"Maalesef halen istediğimiz konsültasyon olmuş değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere 38 gün kaldığını ve maalesef halen istedikleri konsültasyon olmadığını kaydeden Erdoğan, "Ana kademe, gençlik ve kadın kollarına sesleniyorum. Ne kaldı? 38 gün kaldı. Gece gündüz çalışıyor muyuz? Ahbap, komşu ve akrabaları ulaşıyor muyuz? Şunu unutmayın, Cumhur İttifakı'nın zaferi bir tarihtir. İnşallah 31 Mart seçimlerinde Denizli kendinden beklenenleri yapacaktır. Cumhur İttifakı olarak bu sefer Denizli'de inşallah rekor kıracağız. Bunun için öncelikle çok çalışmamız, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Teşkilatlarımızdan, üyelerimize ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) gönül vermiş kardeşlerime herkese diyorum ki aman ha içinizde bir olun, beraber olan, iri olun ve kardeşliğinize gölge düşürmeden hep birlikte Türkiye olun. Çünkü maalesef halen istediğimiz konsültasyon olmuş değil ve bunu başaracağımıza inanıyorum. Denizli'deki 1 milyon insanımızın gönlüne girmeliyiz. Gençlerden başlayarak ülkemizin geleceği için 31 Mart'ın sadece belediye bir değil, beka seçimi olduğunu 2023 hedeflerimize ulaşmamız için kritik önemde olduğunu Denizli'deki her bir vatandaşımıza izah etmeliyiz. Denizli 31 Mart'ta ülkene ve geleceğine sahip çıkıyor musun?" diye konuştu.

"Bugüne kadar AK Parti'nin istikametini sizler belirlediniz"

AK Parti'nin 17 defa seçim ile milletin huzuruna çıktığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Siyaset gönüller kazanma ve gönülleri fethetme sanatıdır, bunun yolu da millete hizmet etmekten geçer. Seçim dönemleri siyasetçilerin millet tarafından hesaba çekildiği, millete hesap verdiği dönemlerdir. Biz son 17 yılda tam 14 defa sizlerin huzuruna çıktık. Sizleri hakem kıldık. 14 yılda yaptıklarımızın ve yapamadıklarımızın hesabını verdik. Milletimizin onay ve icazeti ile hizmet yolculuğumuza devam ettik. Bugüne kadar AK Parti'nin istikametini sizler belirlediniz. Rotamızı sizler çizdiniz. Türkiye'nin 17 yıllık kazanımlarının hepsinde bizimle beraber sizinde imzanız bulunuyor. İhracatımızı 36 milyar dolardan, 170 milyar dolara, mille gelirimizi 11 bin dolar seviyesine beraber çıkardık. Türk siyaseti üzerinde demokrasinin kılıcı gibi sallanan ve vesayet gölgesini 2010 ve 2017 yılı halk oylaması ile beraber kaldırdık. Türk demokrasinin utanç sahnelerinden olan medya patronlarının Başbakan ve bakan belirlediği o kötü günlere beraber son verdik."

"Bizim şimdi IMF'ye borcumuz yok"

Konuşmasında IMF üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, IMF'ye olan borçların ödendiğini anımsatarak, "Türkiye'yi alan el durumundan veren el konumuna beraber getirdik. IMF kapılarında sürünmüyor muyduk? Göreve geldiğimizde IMF'ye borcumuz 23,5 milyar dolardı. Merkez Bankası'nın döviz rezervi 23,5 milyar dolardı. IMF'nin başkanı ile Davos'ta konuştuk, 'Türkiye'nin Başbakanı siz değilsiniz, Başbakan benim ve sen verdiğim parayı tahsil ile görevlisin. Gelip de Türkiye'yi idare etme gibi bir görevin yok. Paranı alıyor musun? Gerisine karışma. Türkiye'yi ben idare edeceğim, sen değil. Ne oldu o IMF'nin başından çekti gitti, bu kardeşiniz hem Başbakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığını üstlendi. Mayıs 2013'de IMF'ye olan borcu sıfırladık. Bizim şimdi IMF'ye borcumuz yok. Bay Kemal diyor ki 'bunlar şimdi IMF'nin kapısına giderler. Bay Kemal o CHP'nin işi CHP'nin. IMF'nin kapısına siz gittiniz. Bizi IMF'ye siz borçlu kıldınız, biz değil. Sizin borçlandığınız o borçları biz sildik. Bir zamanlar ekonomiyi devrettiğimiz soyadı Derviş olan bir zat vardı. Nerede şimdi? Kayıp, yok. Onu gönderenlerin yanında ABD'de şimdi" dedi.

Öte yandan, ilk defa Denizli mitinginde dinletilen AK Parti'nin yeni seçim şarkısı büyük beğen toplayıp, alkış aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA