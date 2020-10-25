Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi hedeflerimizden vazgeçirmek isteyenlere cevabımızı hep yatırımlarla veriyoruz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi hedeflerimizden vazgeçirmek isteyenlere cevabımızı hep yatırımlarla veriyoruz"

25.10.2020 17:01 | Son Güncelleme: 25.10.2020 17:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da toplu açılış töreninde konuştu.(1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizi hedeflerimizden vazgeçirmek isteyenlere cevabımızı hep yatırımlarla veriyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizi hedeflerimizden vazgeçirmek isteyenlere cevabımızı hep yatırımlarla veriyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizi hedeflerimizden vazgeçirmek isteyenlere cevabımızı hep yatırımlarla veriyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizi hedeflerimizden vazgeçirmek isteyenlere cevabımızı hep yatırımlarla veriyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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