Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi hedeflerimizden vazgeçirmek isteyenlere cevabımızı hep yatırımlarla veriyoruz"
25.10.2020 17:01 | Son Güncelleme: 25.10.2020 17:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da toplu açılış töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da toplu açılış töreninde konuştu.(1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş