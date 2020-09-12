Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak, yeniden darbe ve vesayet kısır döngüsüne...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Erdoğan: "Bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak, yeniden darbe ve vesayet kısır döngüsüne hapsetmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar.
12.09.2020 16:16 | Son Güncelleme: 12.09.2020 16:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Erdoğan: "Bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak, yeniden darbe ve vesayet kısır döngüsüne hapsetmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar."
Kaynak: AA