Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak, yeniden darbe ve vesayet kısır döngüsüne... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Erdoğan: "Bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak, yeniden darbe ve vesayet kısır döngüsüne hapsetmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Erdoğan: "Bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak, yeniden darbe ve vesayet kısır döngüsüne hapsetmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar." Kaynak: AA