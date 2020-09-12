Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak, yeniden darbe ve vesayet kısır döngüsüne...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak, yeniden darbe ve vesayet kısır döngüsüne...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Erdoğan: "Bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak, yeniden darbe ve vesayet kısır döngüsüne hapsetmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak, yeniden darbe ve vesayet kısır döngüsüne...
12.09.2020 16:16 | Son Güncelleme: 12.09.2020 16:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Erdoğan: "Bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak, yeniden darbe ve vesayet kısır döngüsüne hapsetmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar."

Kaynak: AA

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