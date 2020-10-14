Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi arayanlar da 'siz Suriye'den mücahitleri oraya götürdünüz.'... Bizim...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi arayanlar da 'siz Suriye'den mücahitleri oraya götürdünüz.'... Bizim...

14.10.2020 14:08 | Son Güncelleme: 14.10.2020 14:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi arayanlar da 'siz Suriye'den mücahitleri oraya götürdünüz.'... Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz Azeri kardeşlerimize her türlü desteği vermeye varız, yine vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi arayanlar da 'siz Suriye'den mücahitleri oraya götürdünüz.'... Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz Azeri kardeşlerimize her türlü desteği vermeye varız, yine vereceğiz. Fransa'dan gelen silahları neden konuşmuyorsunuz? 'Suriye'den mücahitleri oraya götürdünüz'... Onların kendi topraklarında işi var, oraya gitmezler"

-" (Türk Tabipler Birliği'ne tepki) Dünyanın neresinde bu şekilde hareket eden meslek kuruluşları var? Türkiye'nin artık bu ayıptan kurtulmasının vakti gelmiştir"

-"Meclisimizin ilk konularından birisi bu olmalıdır. 'Türk' ve 'Türkiye' ismini haketmeyen meslek kuruluşlarından bu imtiyazlarını derhal almalıyız. TTB içindeki 'Türk' ifadesi zaten bunlara yakışmıyor, onlar zaten nefret ediyor"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizi arayanlar da 'siz Suriye'den mücahitleri oraya götürdünüz.'... Bizim...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizi arayanlar da 'siz Suriye'den mücahitleri oraya götürdünüz.'... Bizim...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizi arayanlar da 'siz Suriye'den mücahitleri oraya götürdünüz.'... Bizim...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizi arayanlar da 'siz Suriye'den mücahitleri oraya götürdünüz.'... Bizim...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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