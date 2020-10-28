Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize verilen sözler tutularak buralardaki tüm teröristler belirlediğimiz hattın dışına çıkartılmazsa, ihtiyaç duyduğumuz her...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize verilen sözler tutularak buralardaki tüm teröristler belirlediğimiz hattın dışına çıkartılmazsa, ihtiyaç duyduğumuz her...

28.10.2020 12:59 | Son Güncelleme: 28.10.2020 13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize verilen sözler tutularak buralardaki tüm teröristler belirlediğimiz hattın dışına çıkartılmazsa, ihtiyaç duyduğumuz her an harekete geçmek için meşru sebebe sahip olduğumuzu tekrarlıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize verilen sözler tutularak buralardaki tüm teröristler belirlediğimiz hattın dışına çıkartılmazsa, ihtiyaç duyduğumuz her an harekete geçmek için meşru sebebe sahip olduğumuzu tekrarlıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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