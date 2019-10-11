Cumhurbaşkanı erdoğan bize sağdan soldan şu anda tehditler geliyor 1

11.10.2019 23:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bize sağdan soldan şu anda tehditler geliyor, bu gidişi durdurun diye. Sayın Trump'a da söyledim, diğerlerine de söyledim. Eğer bunu 'durduracaksanız durdurun' dedik size ama durdurmadınız. Şimdi biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, artık geri adım atmayacağız

İlkay DİKİCİİSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık Konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı'na katıldı.

Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen konferansta konuşan Erdoğan, Yaşadığımız sıkıntılar coğrafyamızın kaderi

değildir, bu kötü gidişi durdurmak bizim elimizdedir. Uzun terörle mücadele dönemimizde, güvenlik güçlerimizden ve masum vatandaşlarımızdan binlerce şehit verdik. Çocukları, kundaktaki bebekleri, okulları, kütüphaneleri hedef almaktan çekinmeyen bir barbarlığa şahit olduk dedi.

KALKINMA OLMADAN HUZUR VE REFAH OLMAZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bu kadim coğrafyanın huzurunu, güvenliğini, esenliğini dünya barışının anahtarı olarak görüyoruz. Maalesef uzunca bir süredir bu kadim coğrafyanın en azından önemli bir bölümü acıyı ve sefaleti sırtlanmak

zorunda kalmıştır. Kuzey Irak ve Suriye'de yürüttüğümüz terörle mücadele operasyonları asla bu ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarını hedef almıyor. Güvenlik olmadan barış olmaz, barış olmadan kalkınma olmaz. Kalkınma olmadan huzur ve refah olmaz. Huzur ve refah olmadan da toplumlar geleceğine güvenle bakamaz diye konuştu.

MÜCADELEMİZ TERÖR ÖRGÜTLERİYLEDİR

Erdoğan, Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da terör örgütlerinden temizleyerek hem sınırlarımızın güvenliğini temin edeceğiz, hem de ülkemizde Suriyelilerin kendi evlerine huzuru kalple geri dönmelerini sağlayacağız. Bizim bu mücadelemiz Kürtlerle değil, mücadelemiz terör örgütleriyledir. Şu anda Suriye'de yaşananlar 10 bin kilometre uzaktan koalisyon güçleriyle Suriye'de yer alanlar bir şeyi ihmal ediyorlar. O da nedir, bizim defaatle söylediğimiz PYD, YPG, DEAŞ birer terör örgütüdür. Ne yazık ki Batı, PKK'ya terör örgütü diyor ama onun yan kolları olan PYD, YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmiyor. şeklinde konuştu.

KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü

Biz Suriye'yi bölmeye değil, parçalamaya değil, orada tüm yaşayanların, hepsinin hukukunu korumak için orada yer almış bulunuyoruz. Bize sağdan soldan şu anda tehditler geliyor, bu gidişi durdurun diye. Sayın Trump'a da söyledim, diğerlerine de söyledim. Eğer bunu 'durduracaksanız durdurun' dedik size ama durdurmadınız. Şimdi biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, artık geri adım atmayacağız

Kaynak: DHA