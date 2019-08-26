Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz"

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı BİTLİS - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti.

26.08.2019 17:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı BİTLİS - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: AA
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