Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize Düşen Görev, Medeniyetimizin 3 Tasavvurunu; Kalbiselimi, Zevkiselimi,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize Düşen Görev, Medeniyetimizin 3 Tasavvurunu; Kalbiselimi, Zevkiselimi,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize düşen görev, medeniyetimizin 3 tasavvurunu; kalbiselimi, zevkiselimi, aklıselimi kendi tarihimizde, kendi geçmişimizde aramak, bulmak, yeniden yorumlamak ve geleceğe taşımaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize düşen görev, medeniyetimizin 3 tasavvurunu; kalbiselimi, zevkiselimi, aklıselimi kendi tarihimizde, kendi geçmişimizde aramak, bulmak, yeniden yorumlamak ve geleceğe taşımaktır."

Kaynak: AA
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