Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize bir adım atana biz koşarak gittik. Bugün de yarın da aynı hüsnüniyetle...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize bir adım atana biz koşarak gittik. Bugün de yarın da aynı hüsnüniyetle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize bir adım atana biz koşarak gittik. Bugün de yarın da aynı hüsnüniyetle devam edeceğiz.

30.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize bir adım atana biz koşarak gittik. Bugün de yarın da aynı hüsnüniyetle devam edeceğiz. Ne haklarımızdan vazgeçeceğiz, ne Türkü'nün hakkını yedireceğiz, ne de hakkımız olmayanı isteyeceğiz."

Kaynak: AA
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