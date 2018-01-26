Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Suriye'deki son terörist ortadan kalkana kadar operasyonlarımızı sürdüreceğiz"

-"Başkan diyor ki bizi bu kadar eleştirmeyin. Tamam ama stratejik ortak bize bunu nasıl yapar? NATO Genel Sekreteri 'Türkiye haklı olarak hukukunu korumaktadır' diyor. Kendisine teşekkür ediyorum. ABD neden bu kadar uzak duruyor? Hala Türkiye'deki ABD karşıtlığından bahsediliyor. Biz böyle olsun istemiyoruz. Beraber bu işleri yürütelim istiyoruz"

-"Her kim terörizme karşıysa yanımızda olmasını isteriz. Biz Suriye'deki son terörist ortadan kalkana kadar operasyonlarımızı sürdüreceğiz"

-"Namaz esnasında 2 kardeşimiz şehit oldu. Batı bunu görüyor mu? Onlarca vatandaşımız yaralandı. Batı bunu görüyor mu? Şanlıurfa'nın ilçelerine atılan daha başka roketler var"

-"Kiliselerinizin üzerine roketler düşse, dua edenler hayatını kaybetse, sizin tepkiniz ne olur?"

ANKARA - AK Parti Genel Merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki harekat merkezinde yaptığı incelemelere ilişkin bilgi verdi.