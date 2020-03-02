Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Suriye'de hem bu ülkeden kaçarak ülkemize yönelen milyonlarca kişinin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Suriye'de hem bu ülkeden kaçarak ülkemize yönelen milyonlarca kişinin yol açtığı insani krizi çözme hem de topraklarımızın güvenliğini sağlama mücadelesi yürütüyoruz.
02.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Suriye'de hem bu ülkeden kaçarak ülkemize yönelen milyonlarca kişinin yol açtığı insani krizi çözme hem de topraklarımızın güvenliğini sağlama mücadelesi yürütüyoruz."
Kaynak: AA