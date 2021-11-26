Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz şehirlerimize eser ve hizmet getirirken asla ayrımcılık yapmadık" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz şehirlerimize eser ve hizmet getirirken asla ayrımcılık yapmadık"

AA / Servet Ülkü - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Deprem Konutları Teslim Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Törene katılan vatandaşlar İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu.

Deprem Konutları Teslim Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Törene katılan vatandaşlar İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz şehirlerimize eser ve hizmet getirirken asla ayrımcılık yapmadık. Tek kriterimiz ülkemizin ve insanımızın neye ihtiyacı olduğudur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz şehirlerimize eser ve hizmet getirirken asla ayrımcılık yapmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz şehirlerimize eser ve hizmet getirirken asla ayrımcılık yapmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz şehirlerimize eser ve hizmet getirirken asla ayrımcılık yapmadık

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AA / Servet Ülkü - Son Dakika Haberleri

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