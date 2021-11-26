Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz şehirlerimize eser ve hizmet getirirken asla ayrımcılık yapmadık"
AA / Servet Ülkü - Haberler | Güncel
Deprem Konutları Teslim Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Törene katılan vatandaşlar İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu.
Deprem Konutları Teslim Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Törene katılan vatandaşlar İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz şehirlerimize eser ve hizmet getirirken asla ayrımcılık yapmadık. Tek kriterimiz ülkemizin ve insanımızın neye ihtiyacı olduğudur."