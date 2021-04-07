Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz salgınla mücadeleyi siyaset üstü, 84 milyonun tamamının sağlığını ilgilendiren milli bir mesele olarak görüyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz salgınla mücadeleyi siyaset üstü, 84 milyonun tamamının sağlığını ilgilendiren milli bir mesele olarak görüyoruz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz salgınla mücadeleyi siyaset üstü, 84 milyonun tamamının sağlığını ilgilendiren milli bir mesele olarak görüyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı