Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz salgınla mücadeleyi siyaset üstü, 84 milyonun tamamının sağlığını ilgilendiren milli bir mesele olarak görüyoruz."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz salgınla mücadeleyi siyaset üstü, 84 milyonun tamamının sağlığını ilgilendiren milli bir mesele olarak görüyoruz."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz salgınla mücadeleyi siyaset üstü, 84 milyonun tamamının sağlığını ilgilendiren milli bir mesele olarak görüyoruz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz salgınla mücadeleyi siyaset üstü, 84 milyonun tamamının sağlığını ilgilendiren milli bir mesele olarak görüyoruz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz salgınla mücadeleyi siyaset üstü, 84 milyonun tamamının sağlığını ilgilendiren milli bir mesele olarak görüyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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