Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Türkiye'nin gücüne, potansiyeline güvenen herkesle yürümeye hazırız. Yatırım ve istihdam için harekete geçenlere...
20.11.2020 12:13 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:28
Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Türkiye'nin gücüne, potansiyeline güvenen herkesle yürümeye hazırız. Yatırım ve istihdam için harekete geçenlere desteğimiz sürecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Türkiye'nin gücüne, potansiyeline güvenen herkesle yürümeye hazırız. Yatırım ve istihdam için harekete geçenlere desteğimiz sürecek." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı