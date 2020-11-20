Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Türkiye'nin gücüne, potansiyeline güvenen herkesle yürümeye hazırız. Yatırım ve istihdam için harekete geçenlere...

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Türkiye'nin gücüne, potansiyeline güvenen herkesle yürümeye hazırız. Yatırım ve istihdam için harekete geçenlere desteğimiz sürecek.