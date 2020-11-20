Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Türkiye'nin gücüne, potansiyeline güvenen herkesle yürümeye hazırız. Yatırım ve istihdam için harekete geçenlere...
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Türkiye'nin gücüne, potansiyeline güvenen herkesle yürümeye hazırız. Yatırım ve istihdam için harekete geçenlere...

20.11.2020 12:13 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:28
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Türkiye'nin gücüne, potansiyeline güvenen herkesle yürümeye hazırız. Yatırım ve istihdam için harekete geçenlere desteğimiz sürecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Türkiye'nin gücüne, potansiyeline güvenen herkesle yürümeye hazırız. Yatırım ve istihdam için harekete geçenlere desteğimiz sürecek." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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