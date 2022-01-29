Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, oy versin vermesin 84 milyonun tamamının emanetini yüreğimizde taşıyoruz" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, oy versin vermesin 84 milyonun tamamının emanetini yüreğimizde taşıyoruz"

AA - Güncel
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AK Parti Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması GİRESUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda konuşma yaptı.

GİRESUN (AA) - Ak Parti Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması GİRESUN - Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda konuşma yaptı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz, oy versin vermesin 84 milyonun tamamının emanetini yüreğimizde taşıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz, oy versin vermesin 84 milyonun tamamının emanetini yüreğimizde taşıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz, oy versin vermesin 84 milyonun tamamının emanetini yüreğimizde taşıyoruz

AA - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Giresun, Güncel, Haber

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