Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, oy versin vermesin 84 milyonun tamamının emanetini yüreğimizde taşıyoruz"
AA - Güncel
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AK Parti Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması GİRESUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda konuşma yaptı.
GİRESUN (AA) - Ak Parti Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması GİRESUN - Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda konuşma yaptı. (2)