Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Nasıl Suriye'de Akan Kanı Durdurmak İçin Mücadele Veriyorsak, Başkaları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz nasıl Suriye'de akan kanı durdurmak için mücadele veriyorsak, başkaları da çatışmaların sürmesi için gizli açık çalışıyor. Basiret, feraset ve uzlaşıyla hareket ederek şimdiye kadar bu çevrelere bekledikleri fırsatı vermedik."

Kaynak: AA