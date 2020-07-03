Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz nasıl dünyanın diğer ülkelerinde kendi vatandaşlarına hizmet veren... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz nasıl dünyanın diğer ülkelerinde kendi vatandaşlarına hizmet veren ibadethanelere karışmıyorsak kimsenin de bizim ibadethanelerimize karışmaya hak ve salahiyeti yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz nasıl dünyanın diğer ülkelerinde kendi vatandaşlarına hizmet veren ibadethanelere karışmıyorsak kimsenin de bizim ibadethanelerimize karışmaya hak ve salahiyeti yoktur." Kaynak: AA