Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz"

03.12.2020 15:06 | Son Güncelleme: 03.12.2020 15:13

Salondaki katılımcılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 86. yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuştu.

Salondaki katılımcılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 86. yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuştu.

Erdoğan: "Senin tecavüzcün kötü benimki iyi, senin ahlaksızın kötü benimki iyi, yaklaşımı kadar iğrenç bir anlayış yoktur."

Erdoğan: "Bay Kemal, senin milletvekilin askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek"

Erdoğan: "Hakaret edilen ordu ve onun her mensubu birer Mehmetçiktir. Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz."

Erdoğan: "Tank Paleti Fabrikası'yla ilgili her şeyi vesikalarıyla ortaya koyduğumuz halde hala bunu konuşuyor. Buradan ekmek çıkmaz, boşuna konuşma."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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