Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Medeni Olmayı O Beton Yükselişlerde Değil, Toprağa Yakın Olma...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Medeni Olmayı O Beton Yükselişlerde Değil, Toprağa Yakın Olma...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz medeni olmayı o beton yükselişlerde değil, toprağa yakın olma şeklindeki mimari anlayışımızda bulacağız. Ben bu noktada Çevre Şehircilik Bakanıma da söylüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz medeni olmayı o beton yükselişlerde değil, toprağa yakın olma şeklindeki mimari anlayışımızda bulacağız. Ben bu noktada Çevre Şehircilik Bakanıma da söylüyorum. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksın, yıkmaksa yıkacağız."

Kaynak: AA
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