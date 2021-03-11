Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz mayası şiirle yoğrulmuş bir milletiz"
11.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:03
Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi İstiklal Marşı'nın okunması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100.
Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi
İstiklal Marşı'nın okunması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'na katıldı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı