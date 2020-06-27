Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kötü gidişatı durdurmak için Ergene Havzası Eylem Planı'nı devreye...
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle geliştirilen Yerli ve Milli Tünel Açma Makinası LALE, "Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi" ile tünelden çıkıyor.
27.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:11
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle geliştirilen Yerli ve Milli Tünel Açma Makinası LALE, "Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi" ile tünelden çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene video konferans yöntemiyle katıldı.
Kaynak: AA