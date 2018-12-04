Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Kiminle Dostluk Kuracağımızı, Kiminle Ticari İlişkilerde Bulunacağımızı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kiminle dostluk kuracağımızı, kiminle ticari ilişkilerde bulunacağımızı bir yerlerden izin alarak mı yapacağız? Eğer biz bağımsız bir ülkeysek, halkının iradesiyle hareket eden bir ülkeysek... Benim nüfusum 81 milyon, halkımın iradesiyle iş başına gelmişiz, biz birilerinden icazet, izin alarak faaliyette bulunmadık bugüne kadar, bundan sonra da bulunmayız. Bizim izin alacağımız tek merci vardır, o da halkımızdır."