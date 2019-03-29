Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Kefenlerimizi Giyerek Yola Çıktık. Bunlar Gibi Değil, Bizim Önümüzde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kefenlerimizi giyerek yola çıktık. Bunlar gibi değil, bizim önümüzde şehadet diye bir makam var. Biz o şehadeti hedefleyerek yola çıktık. Onun için bunlardan bizim farkımız bu."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kefenlerimizi giyerek yola çıktık. Bunlar gibi değil, bizim önümüzde şehadet diye bir makam var. Biz o şehadeti hedefleyerek yola çıktık. Onun için bunlardan bizim farkımız bu."
Kaynak: AA