Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Kefenlerimizi Giyerek Yola Çıktık. Bunlar Gibi Değil, Bizim Önümüzde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Kefenlerimizi Giyerek Yola Çıktık. Bunlar Gibi Değil, Bizim Önümüzde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kefenlerimizi giyerek yola çıktık. Bunlar gibi değil, bizim önümüzde şehadet diye bir makam var. Biz o şehadeti hedefleyerek yola çıktık. Onun için bunlardan bizim farkımız bu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kefenlerimizi giyerek yola çıktık. Bunlar gibi değil, bizim önümüzde şehadet diye bir makam var. Biz o şehadeti hedefleyerek yola çıktık. Onun için bunlardan bizim farkımız bu."

Kaynak: AA
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