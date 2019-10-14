Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi vesilesiyle Azerbaycan'ı ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi vesilesiyle Azerbaycan'ı ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.