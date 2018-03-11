Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz İşgale Gitmiyoruz, Teröristleri Kovalıyoruz (4)

'BİRİLERİ GİBİ ÇIKARLARI İÇİN DÜNYAYI KAN GÖLÜNE ÇEVİRENLERDEN OLMADIK'

Partisinin Sakarya il başkanlığının kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Az önce Bolu'daydım. Salon içi ve salon dışı tıklım tıklım doluydu. Oradan da sizlere selamlar getiriyorum. Bugün de şu salonun iki misli dışarıda Sakaryalı kardeşim var. Bu salondan Bosna Hersek,. Kosava, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Kırım ve Romanya'daki kardeşlerime şahsım, miletim adıma selamlarımı gönderiyorum. Bizim fiziki sınırlarımız başkadır, gönül dünyamızın sınırları bambaşkadır. Kalbimizin bir yarısı İstanbul, Diyarbakır, Trabzon, İzmir ise diğer yarısı Kerkük, Kudüs'tür" dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemiz ve milletimiz kadar çalıştığımız kadar dünyanın dört bir yanında ezilenler için de mücadele veriyoruz. Biz birileri gibi sırf çıkarları için dünyayı ayağa kaldıranlardan olmadık. Elmas, altın için dünyayı kan gölüne çevirenlerden de olmadık. Biz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen bir milletin temsilcileriyiz. Biz herkes için emniyet, istikrar, güven istiyoruz, Bebek cesetlerinin sahile vurmadığı, daha merhametli bir dünyanın mücadelesini veriyoruz. Biz Gazze'de top oynayan çocukların vahşice katledilmediği bir dünyanın hayalini kuruyoruz. Bizim mücadelemiz İstikbal mücadelesidir. Bizim kavgamız çıkar değil, hak ve adalet kavgasıdır. İşallah son nefesimize kadar yılmadan, yorulmadan asla pes etmeden bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Nerdeyiz bugün Afrin'de. Ülkemizi taciz eden teröristleri kovalıyoruz. Buraya gelmeden önce 3 bin 300 dü etkisiz hale getirdiğimiz teröristler zannediyorum 3 bin 500 e ulaşmıştır."

'BİZ ÖLMEYE DE TERÖRİSTLERİ ÖLDÜRMEYE DE HAZIRIZ'

Zeytin Dalı Harekatı'nın çok başarılı bir şekilde sürdüğünü söyleyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz hazırız. Ölmeye de evelallah bu teröristleri öldürmeye de hazırız. Ölümü korkutmayan öldüremez. Ölümü korkuttuğunuz anda size ölüm hiçbirşey yapamaz. Gençler Osmanlı tokadığın iyi atıyor da dün beraber yürüdüğümüz bazıları Osmanlı tokadığını hala anlayamamışlar. Biz işimize bakalım. Şu anda 3 bin 300. Afrin'deki terörist Osmanlı tokadını sadece onlar yemedi başkaları da yedi. Bildiğimiz çok ve onları kağıda dökeceğimiz zaman da olacak. Sabır. Sakarya saf çocuğu Anadolu'nun. Onun için ben Şerife bacıları, Nene hatunları selamlıyorum. Önümüzde 2019 Mart var. Kadın kollarımız kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Bu meseleleri anlatmaya var mıyız? Gençler üniversitede, lise son sınıftaki bütün arkadaşlarınıza ulaşmaya onlara 15 yıl boyunca ne yaptık? Onlara 18 yaşında seçme ve seçilme yaşını biz verdik bunları anlatmalısınız. Biz farklı baktık. Neden? Benim ecdadım Fatih Sultan Mehmet madem ki 18-19-20 yaşında bir çağ kapayıp bir çağ açtıysa bizim gençlerimiz de o yolda 18 yaşında seçilme hakkına sahip olmalı diyerek yolunu açtık. Bu gençliğe inanmayanlar var. Onlar Kandil Dağı'nda 14-15 yaşındaki çocuğa silah veriyorlar adam nasıl öldürür onu öğretiyor. Biz tablet veriyoruz. İşallah önümüzdeki Mart seçimleri sonra Cumhurbaşkanlığı seçimlerine iyi hazırlanmamız lazım."

'ONLARIN KANLARINI YERDE BIRAKMAMAYA KARARLIYIZ'

Tüm şehitleri rahmetle andıklarını söyleyen Erdoğan, "Ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz diyerek üzerlerine atılan katil sürülerini darmadağın eden, terörle mücadele şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Şehitlerimizin vakur aileleri var. Onların bu ortaya koydukları o asalet hakikaten bizlere örnek teşkil ediyor. Gazilerimize sıhat ve afiyet temenni ediyorum. Millet olarak ne yaparsak yapalım şehit ve gazilerimize olan minnet borcumuzu çok daha ötesi can borcumuzu ödeyemeceğimizin farkındayız. Onların kanlarını yerde bırakmamakta da kararlıyız. Yurt içinde ve dışında bekamıza kasteden soysuzların da işlediği cinayetlerin hesabını mutlaka soracak ve soruyoruz. Nasıl ki Türkiye tüm imkansızlıklara rağmen hatırlayın, nasıl bir asır önce bekasına yönelik saldırıları Çanakkale de Sakarya'da paçavraya çevirdiyse yine yapacak güce sahibiz. Biz bu toprakları 1071'den beri şehitlerin kanlarıyla kendimize vatan kurduk. Boylarından büyük laf edenler masal yerine önce iyi bir tarih kitabı okusunlar. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Hiçbir ülkeyle de ilişkilerimizi zedelemek istemiyoruz. Türkiye'nin dostluğunun kıymeti ancak kaybedilince anlaşılır. Sırtını dayadığı itibar ettiği iyi bir ülke olduk."

BUNLARIN TÜRKİYE'DE DİKİLİ AĞAÇLARI YOK

Konuşmasının devamında ana muhalefet partisine de yüklenen Erdoğan, şunları söyledi:

"Sakarya'ya 19 katrilyonluk yatırım yaptık. Laf ola beri gele değil, icraat icraat. 100 bin öğrencisiyle Sakarya'ya ikinci bir devlet üniversitesi daha kuruyoruz. Sporda 28 bin seyirci stadyumu armağan ettik. Sağlıkta 15 yılda 43 tesisi sizlerin hizmetine sunduk. İçersinde kadın doğum ve çocuk hastanesinin olduğu 7 hastanenin inşaatı sürüyor. Bunların dışında bin yataklı şehir hastanesi için çalışmalarımız sürüyor. Toplu konutta Sakarya'da 7 bin 400 konut projesini hayata geçirdik. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy Akyazı'da bu projeler arasındadır. Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi aynı zamanda da Sakarya'nın da önemli projelerinden biridir. Sakarya'da hızlı tren setleri ve metro araçlarını üretimi burada tamamladı. Ana muhalefet FÖTE'ye destek vermekten kalan vaktini luzumsüz işlere ayırıyor. Bunların Türkiye'de dikili ağaçları yok. Her fırsatta gerilimi arttırarak bugüne kadar geldiler. Ancak denizin bittiğini, yalan ve iftiralarla biryere varmayacaklarını anlayacaklar. Atalarımızın bir lafı var. Huylu huyundan vazgeçmez. Biz bunlara elbette prim vermeyeceğiz. Sakarya'ya son 15 yılda yaptığımız hizmetleri vermeye devam edeceğiz."