Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz imanımıza, tarihimize, kültürümüze ve elbette en önemlisi neslimize...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz imanımıza, tarihimize, kültürümüze ve elbette en önemlisi neslimize...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz imanımıza, tarihimize, kültürümüze ve elbette en önemlisi neslimize sahip çıktıkça, Allah'ın izniyle bu ülkeyi kimse işgal edemez, bu milleti kimse köle yapamaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz imanımıza, tarihimize, kültürümüze ve elbette en önemlisi neslimize sahip çıktıkça, Allah'ın izniyle bu ülkeyi kimse işgal edemez, bu milleti kimse köle yapamaz."

Kaynak: AA
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