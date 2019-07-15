Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz imanımıza, tarihimize, kültürümüze ve elbette en önemlisi neslimize...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz imanımıza, tarihimize, kültürümüze ve elbette en önemlisi neslimize sahip çıktıkça, Allah'ın izniyle bu ülkeyi kimse işgal edemez, bu milleti kimse köle yapamaz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz imanımıza, tarihimize, kültürümüze ve elbette en önemlisi neslimize sahip çıktıkça, Allah'ın izniyle bu ülkeyi kimse işgal edemez, bu milleti kimse köle yapamaz."
Kaynak: AA
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