Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hep eserlerimizle konuştuk, inşallah bundan sonra yine eserlerimizle...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hep eserlerimizle konuştuk, inşallah bundan sonra yine eserlerimizle konuşmaya devam edeceğiz.
22.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hep eserlerimizle konuştuk, inşallah bundan sonra yine eserlerimizle konuşmaya devam edeceğiz. Varsa bizimle eser, proje konusunda yarışacak birileri, buyursun çıksın karşımıza, hodri meydan diyoruz."
Kaynak: AA