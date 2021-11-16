Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz gençleri harflerle, kuşaklarla bölmüyoruz, A'sından Z'sine hepsini de kucaklayacak eserlerle, hizmetlerle, çalışmalarla...
AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz gençleri harflerle, kuşaklarla bölmüyoruz, A'sından Z'sine hepsini de kucaklayacak eserlerle, hizmetlerle, çalışmalarla bütünleştiriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz gençleri harflerle, kuşaklarla bölmüyoruz, A'sından Z'sine hepsini de kucaklayacak eserlerle, hizmetlerle, çalışmalarla bütünleştiriyoruz."
AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri
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