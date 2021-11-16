Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz gençleri harflerle, kuşaklarla bölmüyoruz, A'sından Z'sine hepsini de kucaklayacak eserlerle, hizmetlerle, çalışmalarla... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz gençleri harflerle, kuşaklarla bölmüyoruz, A'sından Z'sine hepsini de kucaklayacak eserlerle, hizmetlerle, çalışmalarla...

AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz gençleri harflerle, kuşaklarla bölmüyoruz, A'sından Z'sine hepsini de kucaklayacak eserlerle, hizmetlerle, çalışmalarla bütünleştiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz gençleri harflerle, kuşaklarla bölmüyoruz, A'sından Z'sine hepsini de kucaklayacak eserlerle, hizmetlerle, çalışmalarla bütünleştiriyoruz."

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim ihtiyacımız olan kuşak Z kuşağı, Y kuşağı değil, TEKNOFEST kuşağıdır.'

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim ihtiyacımız olan kuşak Z kuşağı, Y kuşağı değil, TEKNOFEST kuşağıdır."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanacak.

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri

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