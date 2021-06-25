Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz eserlerimizle konuşuruz"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun gelişi Açılış için alanda bekleyen vatandaşlar Hatay Şehir Stadı Partililerin vatandaşları selamlaması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı Türkiye Cumhurbaşkanı...