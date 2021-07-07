Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eserlerimizle konuşuyoruz (3)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eserlerimizle konuşuyoruz (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eserlerimizle konuşuyoruz (3)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

ERDOĞAN, SİNCAN BELEDİYESİNDE VATANDAŞLARA HİTAP ETTİCumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan'da düzenlenen '1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'nin ardından Sincan Belediyesi önüne geldi.

ERDOĞAN, SİNCAN BELEDİYESİNDE VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan'da düzenlenen '1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'nin ardından Sincan Belediyesi önüne geldi. Belediye binası önünde toplanan kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan, çocuklara da oyuncak hediye etti.

 


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eserlerimizle konuşuyoruz (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eserlerimizle konuşuyoruz (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eserlerimizle konuşuyoruz (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eserlerimizle konuşuyoruz (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eserlerimizle konuşuyoruz (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eserlerimizle konuşuyoruz (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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