Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz ensar kimdir muhacir kimdir bu bilen bir zihniyetin mensuplarıyız"
AK Parti Kahramanmaraş İl teşkilatı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıKAHRAMANMARAŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl teşkilatı ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
12.02.2020 19:34 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:36
AK Parti Kahramanmaraş İl teşkilatı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl teşkilatı ile akşam yemeğinde bir araya geldi. (4)
Kaynak: AA