Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Çukur Eylemlerinin Ardından Belediyelerden PKK'yı Temizlemek İçin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz çukur eylemlerinin ardından belediyelerden PKK'yı temizlemek için uğraşırken, şimdi CHP ve ittifak ortağı, bunları kendi sırtlarında belediyeye taşıyor. Bölücü örgütün emrindeki parti, CHP ve sözde iyi parti ile olan ittifakını artık gizleme gereği dahi duymuyor."

Kaynak: AA