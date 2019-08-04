Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz büyük Türkiye hayalini gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya devam...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz büyük Türkiye hayalini gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya devam...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın düzenlediği teşkilat yemeğine katıldı.

4.08.2019 22:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın düzenlediği teşkilat yemeğine katıldı.
(5)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et