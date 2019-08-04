Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz büyük Türkiye hayalini gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya devam...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın düzenlediği teşkilat yemeğine katıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın düzenlediği teşkilat yemeğine katıldı.
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Kaynak: AA
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