Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Bugünlere Manşetlerle Çarpışa Çarpışa Geldik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bugünlere medya operasyonlarıyla değil manşetlerle çarpışa çarpışa geldik. Biz bugünlere vesayet odaklarının desteğiyle değil, milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürerek geldik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Beykoz İlçe Kongresi'ne katıldı. Burada vatandaşların yoğun coşkusuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamladı. Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlçe kongrelerimizi tamamladıktan sonra inşallah 6 Mayıs'ta İstanbul kongremizi yapacağız. Son ilçe kongremizi Üsküdar'da yapacağız. Ardında da suretle büyük kongremizin hazırlıklarına başlayacağız. Bütün şehirlere gittiğimizde şu salondaki manzaraya şahit olduk. Kongrelerimizi tam bir muhabbetle günden güne büyüyen bir çoğalan sevda ile yapıyoruz. Trabzon'dan Batman'a, Çorum'dan Sivas'a Hatay'a Aydın'a kadar ülkemizin her bir köşesinde kavga gürültü hakaretle değil sadece dayanışma gördüm. Kongrelerimizi derme çatma düğün salonlarında 200-300 kişilik salonlarda değil, AK Parti ye gönül vermiş kardeşlerimle büyük salonlarda dışında da adete mitinglerle yaptık. Salonlara sığmıyoruz, inşallah gönüllere sığacağız. Sokaklara caddelere taşan çok büyük bir coşku seliyle kongrelerimizi yaptık. Şu gerçeğe defalarca şahit olduk. Milletimiz halen istikbalini AK Parti'de, AK kadroda görüyor. Metal yorgunluğunu üzerimizden attık. Şimdi metal yorgunluğu gitti. Yeni bir diriliş hareketi başladı. Buna ne diyorum. Bu bir diriliş müjdesidir. Her geçen gün daha da büyüyoruz" dedi.

"Dargınlık, kırgınlık, fitne ve fesadı aramıza FETÖ soktuğu virüslerdir"

"Fitne, fesadı FETÖ aramıza soktu" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fesat, fitne, fücur bunları ayaklarımızın altına alıyoruz. Birbirimizi Allah için seviyoruz. Dargınlık kırgınlık olmayacak bizim kitabımızda yok. Biz bunu yakalayacağız. Gençler özellikle size sesleniyorum dargınlık, kırgınlık, fitne ve fesadı aramıza FETÖ soktuğu virüslerdir, bunlardan kurtulacağız. Birbirimizi yaradandan ötürü seveceğiz. AK Parti büyüdükçe ülkemizde büyüyor. AK Parti güçlendikçe Türk Milleti de güçleniyor. Türkiye'nin bu kutlu yoldaki çalışmalarını engelleme çalışmalarını, onların namlularını partimize çevirmelerinin nedeni işte budur" diye konuştu.

"AK Parti ülkede toplumsal barışın dinamosu olmuştur"

"AK Parti'nin kaderiyle ülkemizin kaderi birbirine bağlıdır" diyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüz milyonlar AK Parti ile yürüyorsa tek sebebi var, seviyorlar. Bu hareketi seviyorlar. Bu gün hanım kardeşlerim AK Parti'nin kaderiyle ülkemizin kaderi tıpkı halat gibi örünmüş etle tırnak gibi birbirine geçmiştir. AK Parti geldiği nokta itibariyle Rabbime hamdolsun Türkiye'de istikrarın demokrasinin toplumsal barış ve huzurun dinamosu olmuştur. Hepimizin uyanık olması gerekiyor. Önümüzdeki süreçte hepimizin teyakkuz halinde bulunmaları önem arz ediyor. Her seçimde olduğu gibi 2019 öncesinde 2019 öncesinde de partimizin birlik ve beraberliğimizi bozmaya teşebbüs olması kaçınılmazdır. Kendi kısır tartışmalarını bize yansıtmaya çalışanlar olacaktır" şeklinde konuştu.

"FETÖ'nün sosyal medya terörizmine asla boyun eğmedik"

FETÖ'nün sosyal medyadan terörizm estirdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Denetimsiz ve alabildiğini serbest bir alan olan sosyal medya son yıllarda bu tür operasyonların ana mecrası haline gelmiştir. Gezi olayları ve diğer alanlarda FETÖ bu alanı hoyratça kullandılar. Haftalar ve aylarca boyunca bu hesaplardan itibar suikastları düzenlemiş. Yalan ve iftira üstümüze boca edilmiştir. FETÖ'nün tetikçilerinin hedefi olmuştur. FETÖ'nün sosyal medyanın terörizmine asla boyun eğmedik. Hayat geçirdiğimiz tedbirlerine FETÖ'nün linç ve karalama furyasının önünü kestik. Bu süreçte hem içeriden hem de dışarıdan çok ciddi eleştiriler aldık. Birileri çıktı, bizi demokrasiyi bilmemekle özgürlüklere riayet etmemekle suçladı. Mağdurların feryatlarına kulak asmadan yapılan linç girişimlerini haklı göstermenin sosyal medya şirketlerinin aklama peşine düştü. Hatta o dönem Anayasa mahkemesini baskılara boyun eğerek bazı kararlara imza attı. Oysa meselenin ne özgürlüklere ne demokrasiyle alakası yoktu. Bilakis onca kalleş saldırının yegane hedefi demokrasi, özgürlük ve bizi biz yapan değerlerdi. Geriye baktığımızı zaman tavrımızın doğru olduğunu anlıyoruz. Özellikle son günlerde bir küresel sosyal medya şirketinin usulsüzlükleri üzerinde yapılan tartışmalar bizim haklılığımız ortaya çıkartıyor. Bizim o günlerde demokrasimizi sosyal medya teröründe korumak için aldığımız tedbirler bugün ABD'de, Avrupa'da çok daha ileri seviyede gündeme geliyor. O zaman bizi anti demokratik olmakla suçlayanlar bugün, sosyal medyaya şirketlerinin sorumsuzluğu ve hak ve hukuk tanımaması önünde feveran ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Biz bugünlere manşetlerle çarpışa çarpışa geldik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bu günlere manşetlerle çarpışa çarpışa geldiğini belirterek, "Yalanların panzehri hakikatlerdir. Şahsımız partimiz ve ülkemizle ilgili yürütülen operasyonlara verilecek cevabımız sadece hakikatlere sarılmak ve onları anlatmaktır. Sen doğru ol kem belasını bulur. Bugünde yarına 2019 seçim öncesinde de takip edilecek olay budur. Biz bugünlere medya operasyonlarıyla değil manşetlerle çarpışa çarpışa geldik. Biz bugünlere vesayet odaklarının desteğiyle değil, milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürerek geldik. Biz AK parti olarak teşkilat olarak kardeşliği büyüterek dayanışmayı yücelterek bu günlere geldik. Enerjimizi ülkemize ve milletimize sarf etmeyle çalışacağız. Bizim en büyük referansımız yaptığımız eserlerdir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL