Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Biz Rusya ile İkili Münasebetlerimizin Çerçevesini Hiçbir Zaman Diğer...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz biz Rusya ile ikili münasebetlerimizin çerçevesini hiçbir zaman diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlemedik"

"Sektörün çıtasını daha yukarı taşıdığımıza inanıyorum"

"Ülkelerin kendi şartları doğrultusunda doğalgazı nereden ve nasıl temin edecekleri konusuna saygı duyulmalıdır"

"Bizim için Rusya, uzun vadeli iş yapabileceğimiz güvenilir bir dost, önemli bir doğalgaz tedarikçisidir"