Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Birilerinin Bize Saldırısını Anladık da Ey Kılıçdaroğlu Sana Ne Oluyor"

- AK Parti Rize İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. (2)

Erdoğan: "(CHP lideri Kılıçdaroğlu) Sen zannediyor musun bu döviz baronlarının yanında yer aldığın zaman sana bu ülkede paye verecekler? Asla."

Erdoğan: "Türkiye gibi bir ülkeyi küçük hesaplar uğruna karşılarına alanlar, bunun bedelini hem bölgemizde hem de kendi siyasetlerinde ödeyeceklerdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizimle hesaplaşmak için böyle bel altı yöntemleri kullananlar şunu unutmasın, dünyada ülkemize husumet politikası güdüp de iflah olmuş hiçbir siyasetçi, hiçbir yönetim yoktur. Bu milletin ahını alan herkes eninde sonunda belasını bulmuştur."