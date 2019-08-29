Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzuluyoruz"
2018 Yılı Medya Oskarları Ödül Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneğinin JW Marriott Hotel'de düzenlenenen "2018 Yılı Medya Oskarları Ödül Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.
2018 Yılı Medya Oskarları Ödül Töreni
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneğinin JW Marriott Hotel'de düzenlenenen "2018 Yılı Medya Oskarları Ödül Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.
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Erdoğan: "Biz basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzuluyoruz. Tüm fikirlerin temsil edildiği bir basın arzu ediyoruz."
Erdoğan: "Dünyanın en dinamik basın yayın sektörlerinden biri ülkemizde bulunuyor"
Erdoğan: "Haber peşinden koşarken uçurumdan yuvarlanan bir gazeteci kardeşimizin (Abdulkadir Nişancı) ardından sosyal medyada dolaşıma sokulan utanç verici yazıları da unutmadık."
Erdoğan: "Bayburt'ta görev sırasında uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Anadolu Ajansı muhabiri Abdülkadir Nişancı'ya Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum"