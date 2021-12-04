Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz artık kendimize yetiyoruz. Merkez Bankasının rezervi 27,5 milyar dolardı, şimdi 126 milyar dolara çıktı. Nereden nereye." - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz artık kendimize yetiyoruz. Merkez Bankasının rezervi 27,5 milyar dolardı, şimdi 126 milyar dolara çıktı. Nereden nereye."

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz artık kendimize yetiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz artık kendimize yetiyoruz. Merkez Bankasının rezervi 27,5 milyar dolardı, şimdi 126 milyar dolara çıktı. Nereden nereye."

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AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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