Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz artık kendimize yetiyoruz. Merkez Bankasının rezervi 27,5 milyar dolardı, şimdi 126 milyar dolara çıktı. Nereden nereye."
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz artık kendimize yetiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz artık kendimize yetiyoruz. Merkez Bankasının rezervi 27,5 milyar dolardı, şimdi 126 milyar dolara çıktı. Nereden nereye."
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TÜİK önünde bir genel başkan gösteri yapıyor.
Son Dakika! Erdoğan'dan TÜİK binasına alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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