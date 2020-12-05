Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Arifiye'deki fabrika üzerinden TSK ve kahraman askerlerimize yöneltilen saldırıların asıl sebebini biliyoruz."
05.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 05.12.2020 14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Arifiye'deki fabrika üzerinden TSK ve kahraman askerlerimize yöneltilen saldırıların asıl sebebini biliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Arifiye'deki fabrika üzerinden TSK ve kahraman askerlerimize yöneltilen saldırıların asıl sebebini biliyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Bayaslan