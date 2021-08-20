Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Afganistan'a tüm imkanlarımızla elimizden gelen gayreti gösterdik"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Afganistan'a tüm imkanlarımızla elimizden gelen gayreti gösterdik"

İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Afganistan'a tüm imkanlarımızla elimizden gelen gayreti gösterdik" "Şu anda emniyet kayıtlarında ve kayıt dışı, 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusu" "Topraklarından kaçan ve ülkemize sığınmakta olan insanlara biz kapılarımızı kontrollü olarak devamlı açtık ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Afganistan'a tüm imkanlarımızla elimizden gelen gayreti gösterdik"

"Şu anda emniyet kayıtlarında ve kayıt dışı, 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusu"

"Topraklarından kaçan ve ülkemize sığınmakta olan insanlara biz kapılarımızı kontrollü olarak devamlı açtık ve geri gönderilmesi gerekenleri de ülkelerine geri gönderdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz Afganistan'a tüm imkanlarımızla elimizden gelen gayreti gösterdik'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz Afganistan'a tüm imkanlarımızla elimizden gelen gayreti gösterdik'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz Afganistan'a tüm imkanlarımızla elimizden gelen gayreti gösterdik'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz Afganistan'a tüm imkanlarımızla elimizden gelen gayreti gösterdik'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Afganistan'a tüm imkanlarımızla elimizden gelen gayreti gösterdik" - Haberler
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