Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Afganistan'a tüm imkanlarımızla elimizden gelen gayreti gösterdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Afganistan'a tüm imkanlarımızla elimizden gelen gayreti gösterdik" "Şu anda emniyet kayıtlarında ve kayıt dışı, 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusu" "Topraklarından kaçan ve ülkemize sığınmakta olan insanlara biz kapılarımızı kontrollü olarak devamlı açtık ve...