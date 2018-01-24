Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, 13-15 Yaşındaki Çocukların, Dünyadan Haberi Olmayan Yaşlı Kadınların...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, 13-15 Yaşındaki Çocukların, Dünyadan Haberi Olmayan Yaşlı Kadınların...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, 13-15 yaşındaki çocukların, dünyadan haberi olmayan yaşlı kadınların ellerine silah tutuşturarak fotoğraflar yayınlayan, kendisi lokmaya muhtaç garipleri haraca bağlayan bir örgütü tepelemeye çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, 13-15 yaşındaki çocukların, dünyadan haberi olmayan yaşlı kadınların ellerine silah tutuşturarak fotoğraflar yayınlayan, kendisi lokmaya muhtaç garipleri haraca bağlayan bir örgütü tepelemeye çalışıyoruz."

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