Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirme, saflarımızı sıklaştırma...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirme, saflarımızı sıklaştırma...

AK Parti Kahramanmaraş İl teşkilatı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl teşkilatı ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

12.02.2020 19:14 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

İl teşkilatı

Cumhurbaşkanı 'ın gelişi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl teşkilatı ile akşam yemeğinde bir araya geldi. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirme, saflarımızı sıklaştırma...
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