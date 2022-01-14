Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile görüştü - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Türkiye- Birleşik Krallık arasında savunma sanayii ve ticaret başta olmak üzere iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı. Ayrıca, Suriye ve Ukrayna'daki gelişmeler ile iklim ve mülteci başlıklarında bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.


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