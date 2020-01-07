Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

07.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:42

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ABD-İran gerginliği ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Kaynak: AA