Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'nde - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'nde

DailyMotion.com - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki günlük ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri'nde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki günlük ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Erdoğan'ı Abu Dabi'de Veliaht Prens Muhammet Bin Zayid karşıladı. Ziyaret sırasında ikili ilişkiler üzerinde görüşülmesi bekleniyor. Dubai'deki Expo 2020 ziyareti de Erdoğan'ın ziyaret planları arasında

DailyMotion.com - Güncel

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