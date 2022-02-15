Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki günlük ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Erdoğan'ı Abu Dabi'de Veliaht Prens Muhammet Bin Zayid karşıladı. Ziyaret sırasında ikili ilişkiler üzerinde görüşülmesi bekleniyor. Dubai'deki Expo 2020 ziyareti de Erdoğan'ın ziyaret planları arasında

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