Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Kaynak: Habermetre