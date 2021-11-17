Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının Avrupa Birliği'ni ve NATO-Avrupa Birliği ilişkilerini zayıflatmasına izin...
AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İspanya Başbakanı Sanchez'in ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez başkanlığında yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İspanya Başbakanı Sanchez'in ortak basın toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez başkanlığında yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İspanya Başbakanı Sanchez, zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının Avrupa Birliği'ni ve NATO-Avrupa Birliği ilişkilerini zayıflatmasına izin verilmemelidir."