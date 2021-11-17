Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının Avrupa Birliği'ni ve NATO-Avrupa Birliği ilişkilerini zayıflatmasına izin... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının Avrupa Birliği'ni ve NATO-Avrupa Birliği ilişkilerini zayıflatmasına izin...

AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İspanya Başbakanı Sanchez'in ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez başkanlığında yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İspanya Başbakanı Sanchez'in ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez başkanlığında yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İspanya Başbakanı Sanchez, zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının Avrupa Birliği'ni ve NATO-Avrupa Birliği ilişkilerini zayıflatmasına izin verilmemelidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının Avrupa Birliği'ni ve NATO-Avrupa Birliği ilişkilerini zayıflatmasına izin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının Avrupa Birliği'ni ve NATO-Avrupa Birliği ilişkilerini zayıflatmasına izin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının Avrupa Birliği'ni ve NATO-Avrupa Birliği ilişkilerini zayıflatmasına izin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İspanya ile uçak gemisi yaptık, şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz. Bunun çok daha büyüğünü İspanya ile yapalım istiyoruz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İspanya ile uçak gemisi yaptık, şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz. Bunun çok daha büyüğünü İspanya ile yapalım istiyoruz."

 Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

 Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Sezai Karakoç'un yeğenini arayarak taziye diledi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Sezai Karakoç'un yeğenini arayarak taziye diledi

AA / Fatih Başaran - Son Dakika Haberleri

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