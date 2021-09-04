Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerinin ufku taş ve laf yığınlarından öteye geçemezken biz Taarruzi İnsansız Hava Aracımız Akıncılarla dünya harp...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerinin ufku taş ve laf yığınlarından öteye geçemezken biz Taarruzi İnsansız Hava Aracımız Akıncılarla dünya harp tarihini yeniden yazıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerinin ufku taş ve laf yığınlarından öteye geçemezken biz Taarruzi İnsansız Hava Aracımız Akıncılarla dünya harp tarihini yeniden yazıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü